NBA | All Star Game 2022 | i convocati per la sfida Est-Ovest LeBron James e Kevin Durant i capitani

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono stati scelti i quintetti per laEst-, evento clou dell’Alldella NBA, in programma il prossimo 20 febbraio a Cleveland. Il voto arriva per il 50% dai tifosi, per il 25% da un gruppo di giornalisti e per il restante 25% proprio dai giocatori.sono le due certezze e saranno i. A Est ci sono anche DeMar DeRozan (stella dei Nets), Trae Young, i candidati al premio di MVP Joel Embiid e Giannis Antetokoumpo. A, invece, sono stati selezionati Steph Curry, Ja Morant (debuttante), Nikola Jokic (candidato principale al premio di MVP) e la sorpresa Andrew Wiggins ad affiancare. NBA, i risultati ...

Sono stati scelti i quintetti per la sfida Est-Ovest, evento clou dell'All Star Game della NBA, in programma il prossimo 20 febbraio a Cleveland. Il voto arriva per il 50% dai tifosi, per il 25% da un gruppo di giornalisti e per il restante 25% proprio dai giocatori. La NBA ha annunciato i due quintetti per l'NBA All-Star Game 2022 di Cleveland. Per la Eastern Conference ci sono Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Trae Young, DeMar DeRozan, Joel Embiid.