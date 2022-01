Morto in azienda a Udine, manifestazioni degli studenti in tutta Italia: "Vogliamo sicurezza e diritti" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giornata di mobilitazione a una settimana dalla morte di Lorenzo Parelli , il 18enne Morto nel suo ultimo giorno di alternanza scuola - lavoro in provincia di Udine . La manifestazione è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giornata di mobilitazione a una settimana dalla morte di Lorenzo Parelli , il 18ennenel suo ultimo giorno di alternanza scuola - lavoro in provincia di. La manifestazione è stata ...

