Mobilità 2022, si potrà presentare una sola domanda ed esprimere 15 preferenze (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Ministero ha inviato ai sindacati l'ipotesi di contratto della Mobilità docenti, Ata e personale educativo per il triennio 2022/2025. Al momento solo il sindacato CISL Scuola ha firmato mentre Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti si sono rifiutati pur lasciando aperta la porta per riprendere la trattativa se le questioni poste saranno considerate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Ministero ha inviato ai sindacati l'ipotesi di contratto delladocenti, Ata e personale educativo per il triennio/2025. Al momento solo il sindacato CISL Scuola ha firmato mentre Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti si sono rifiutati pur lasciando aperta la porta per riprendere la trattativa se le questioni poste saranno considerate. L'articolo .

Advertising

BolognaFiere : RT @BolognaFiere: La nuova #mobilità del XXI secolo va in scena a #Bologna #BolognaFiere da 25 a 28 maggio con #Autopromotec2022, la fiera… - tecnogazzetta : L’autonomia e la ricarica pubblica sono fattori cruciali per favorire la transizione ad una mobilità più sostenibil… - varesenews : Un convegno online per la mobilità sostenibile a Varese - fit_moving_inno : Quali saranno le tendenze per la #mobilità nel 2022? @GEOTAB ha identificato 6 trend che caratterizzeranno l’anno… - vale_cittadin : RT @cislscuola: ??????Il testo del nuovo contratto integrativo sulla #mobilità per il triennio 2022/25 @CislNazionale @MIsocialTW @orizzonte… -