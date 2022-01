Meteo Roma del 28-01-2022 ore 06:10 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli soleggiati e nebbie o nubi basse su Pianura Padana e Liguria isolate nevicate sulle Alpi Orientali oltre gli 800 metri al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi e nebbia o foschia in pianura padana al centro al mattino molto nuvoloso in transito su tutte le regioni ma con tempo ancora asciutto al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni adriatiche neve in Appennino altre 1200-1300 metri in serata residue piogge sulle coste adriatiche sereno o poco nuvoloso sulle restanti settori al sud Al mattino deboli piogge sulle coste tra Campania e Calabria variabilità asciutta al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulle regioni peninsulari con neve ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli soleggiati e nebbie o nubi basse su Pianura Padana e Liguria isolate nevicate sulle Alpi Orientali oltre gli 800 metri al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi e nebbia o foschia in pianura padana al centro al mattino molto nuvoloso in transito su tutte le regioni ma con tempo ancora asciutto al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni adriatiche neve in Appennino altre 1200-1300 metri in serata residue piogge sulle coste adriatiche sereno o poco nuvoloso sulle restanti settori al sud Al mattino deboli piogge sulle coste tra Campania e Calabria variabilità asciutta al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulle regioni peninsulari con neve ...

Advertising

MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - CasilinaNews : Previsioni meteo per il 28, 29 e 30 gennaio 2021 in provincia di #Roma e #Frosinone: che tempo farà questi giorni?… - Roma : ?Mattina e pomeriggio nuvoloso con locali aperture, sera sereno o poco nuvoloso ??Temperature attese: 6°/13°C. Ecco… - Emanuele4Music : Sos smog e inquinamento dell’aria in Italia (e a Roma domenica c'è uno stop al traffico) - Affaritaliani : Meteo 28 gennaio: giornata col cielo grigio ma risale la temperatura minima -