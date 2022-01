Lungomare di Salerno | applauso all’arrivo di Gerardo Torre VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unha accolto suldil’arrivo al presidio di un gruppo di associazioni del medicoche, oggi, davanti al consiglio disciplinare dell’ordine dei medici di, spiegherà le ragioni della sua strategia per curare i malati di covid. Trattenendosi con i giornalisti il medico ha anticipato che chiederà scusa per una serie di espressioni poco educate utilizzate nei confronti dei colleghi ma che non arretrerà di un passo rispetto alle sue convinzioni che sono quelle di curare i malati a casa, di dare priorità ai medici di medicina generale contro chi ha utilizzato Tachipirina e attesa facendo aggravare i malati. Le persone presenti sulhanno organizzato il ...