Istat | a gennaio in calo la fiducia di consumatori e imprese

Advertising

columbus63 : A gennaio indice di fiducia delle imprese in netto ridimensionamento, scende al valore più basso degli ultimi nove… - franco_sala : RT @dariodivico: Fiducia giù / a gennaio 2022 si stima una diminuzione sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 117,7 a 114… - Confcommercio : RT @istat_it: A gennaio fiducia consumatori da 117,7 a 114,2; fiducia imprese da 112,7 a 105,4 #istat - dariodivico : Fiducia giù / a gennaio 2022 si stima una diminuzione sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 117,… - istat_it : A gennaio fiducia consumatori da 117,7 a 114,2; fiducia imprese da 112,7 a 105,4 #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Istat gennaio

askanews

Fiducia in calo, in Italia, nel primo mese del 2022. Al'stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 117,7 a 114,2) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 112,7 a 105,4). L'indice ...Dopo la crisi, per quello che è il prodotto agroalimentare più esportato in Veneto, arriva la ripartenza, come indicano i recenti dati. Daa settembre 2021 il valore delle esportazioni ...L'Istat stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 117,7 a 114,2) sia dell’indice composito del clima di ...Alcune stime li indicano in almeno 1,6 milioni a rischio sanzione dal primo febbraio. Over 50 non vaccinati, tanto meno esenti, neanche guariti dal Covid negli ultimi sei mesi, situazione che conferir ...