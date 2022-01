Il Pd | ' Prendere atto della spinta trasversale in favore della riconferma di Mattarella'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il partito democratico è aperto a tutto ma laverso unbis cresce. Ed in effetti il capo dello Stato sembra godere di un largo consenso 'Sono finalmente in corso, dopo il fallimento ...

"Bisognadella spinta del trasversale del Parlamento per Mattarella", si ragiona nei corridoni del Pd. Domani (29 gennaio) alle 9.30 si terrà la settima votazione. Ora, dunque, è il ...Intanto invitiamo tutti adella spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del Presidente Mattarella'. 21.01 - Sono stati 336 i voti ...Il risultato finale è sempre un nulla di fatto, ma il consenso di Mattarella ne esce più che raddoppiato, con 336 voti. Cresce anche il numero delle schede lasciate in bianco (106), frutto della scelt ...(Teleborsa) - Mantenere lo status quo con una riconferma al Quirinale di Sergio Mattarella. Sembra che il segnale arrivato dalla sesta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, ...