Giuliano Ferrara ricoverato per un infarto | è grave Intervento di angioplastica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Ferrara

Il giornalista, 70 anni fondatore del quotidiano Il Foglio, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Misericordia di Grosseto , dopo un infarto che lo ha colpito nella notte nella sua casa di ...è attualmente ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un infarto: le sue condizioni sono gravissime. Il giornalista, 70 anni, si trova ricoverato in ...Giuliano Ferrara è stato ricoverato in grave condizioni all'ospedale di Grosseto. Ieri sera è stato colpito da infarto mentre si trovava a casa sua, a Scansano, e nella ...Il giornalista, 70 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica che è tecnicamente riuscito, ma le sue condizioni restano gravi ...