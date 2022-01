Gf VIP: chi è stato eliminato ieri 28 gennaio? Percentuali (Di sabato 29 gennaio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che è stato eliminato tra quelli in nomination? Scopriamolo insieme chi erano i nominati della puntata e chi ha perso al televoto. Leggi anche: Gf VIP, Antonio Medugno: il nuovo concorrente è fidanzato con Clarissa Selassié FOTO Chi erano i nominati al televoto?... Leggi su donnapop (Di sabato 29 gennaio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination? Scopriamolo insieme chi erano i nominati della puntata e chi ha perso al televoto. Leggi anche: Gf VIP, Antonio Medugno: il nuovo concorrente è fidanzato con Clarissa Selassié FOTO Chi erano i nominati al televoto?...

Advertising

Novella_2000 : Chi è l'eliminato della puntata del 28 gennaio 2022 del GF VIP? Le percentuali #gfvip - ruzzlettone : Innanzitutto federica è entrata in qualità di vip per aver fatto cosa? Inutile noiosa non una clip ciò il che vuol… - infoitcultura : GF VIP, bomba a Mattino5: chi è la terza fiamma di Alex Belli - MonicaRecinel : Che senso ha dare dello stratega a chi,come te,è un vip nella Casa del #GFVIP !? Qualcuno e' li per una missione i… - Sergioscg69 : @GrandeFratello Ma chi cazzo è sto Baru ,cosa pensa?aspettavano lui per fare un gf vip d'eccellenza?mah....in disp… -