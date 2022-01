Francesco Bianconi pubblica “Accade” | un disco di cover

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) MILANO – “Oggi esce “”, il miodi. Perché? Forse perché mi sono ritrovato con unnuovo (“Forever”, il mio primo di inediti da solista) nel pieno di una pandemia. Chiusure, paure, concerti annullati, e tutti a casa. Come tanti mi sono allora dovuto inventare degli stratagemmi: video format casalinghi, spettacoli di live in streaming. Uno di questi spettacoli si chiamava “Forever”: la parola “” funzionava sia ironicamente come traduzione maccheronica di “happening” (cioè performance artistica improvvisata) sia da indicatore di un tempo in cui tutto sembrava essersi bloccato. E invece no, se guardate bene, dicevo io, la vita resiste, la linfa scorre ancora, e gli uomini, seppur confinati in teatri di morte, sopravvivono. In questi teatri sconsacrati ...