Forza Draghi Un elogio di chi ci ha provato

(Di sabato 29 gennaio 2022) La giornata politica di ieri, prima dell’arrivo delle notizie su Elisabetta Belloni, ci consegna una doppia verità difficile da smentire. La prima verità è quella che riguarda il centrodestra che ha scelto di contarsi in Aula sul nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati non solo per ragioni autolesionistiche (circa cento franchi tiratori) ma anche per arrivare all’appuntamento di oggi con quella che potrebbe essere la votazione decisiva nella condizione di chi ora può dire: noi le abbiamo tentate tutte. La seconda verità è quella che riguarda una consapevolezza che è emersa con chiarezza nel corso delle trattative fra centrodestra e centrosinistra e quella consapevolezza ha a che fare con la presenza sul terreno di gioco di un partito invisibile che ha scelto in diversi momenti della settimana di mettere in atto con coraggio il proprio whatever it takes per non macchiarsi di un ...