Advertising

Nazione_Prato : Estorsione a manager della moda, arrestato modello di 19 anni - qn_lanazione : Estorsione a manager della moda, arrestato modello di 19 anni #Prato #Arezzo - corrierefirenze : Gli agenti sono intervenuti mentre il giovane stava ricevendo 1.500 euro in contanti, che sarebbero il frutto dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Estorsione manager

Arrestato dalla squadra di mobile di Prato un 19enne italiano, residente nella provincia di Arezzo , dopo un'compiuta ai danni di unpratese. La vittima, un libero professionista nel settore della moda , aveva indetto nei giorni scorsi un casting per reclutare modelle e modelli e in questa ...Sindacato parte civile La Fiom - Cgil, che segue l'operaia, si è costituita parte civile nel processo a carico deirinviati a giudizio e accusati die lesioni colpose per ...Prato, l'operazione della squadra mobile. Il giovane, della provincia di Arezzo, era deluso dopo il rifiuto successivo a un casting ...Gli agenti sono intervenuti mentre il giovane stava ricevendo 1.500 euro in contanti, che sarebbero il frutto dell’estorsione ...