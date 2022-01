Cristiano Malgioglio conduce “Finalmente Sanremo” su Rtl 102.5 (Di venerdì 28 gennaio 2022) MILANO – Musica e show. RTL 102.5 sarà presente alle 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dall’1 al 5 febbraio. La prima radiovisione d’Italia sarà in diretta dalla vetrina dello store OVS in Corso Matteotti, accanto al Teatro Ariston. RTL 102.5 e Radio Zeta seguiranno in diretta il Festival di Sanremo in radiovisione, in streaming su RTL 102.5 PLAY (https://play.rtl.it/) e su tutti i profili social: interviste, foto, video, curiosità ed indiscrezioni sulla manifestazione canora più attesa dell’anno. La diretta da Sanremo inizierà su Rtl 102.5 con “Non Stop News”: Enrico Galletti sarà in collegamento dalla città dei fiori per dare tutti gli aggiornamenti sul festival. E nel corso de “La famiglia giù al nord” condotto da Sara Calogiuri, Emanuele Carocci e Jennifer Pressman ci penserà Massimo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 28 gennaio 2022) MILANO – Musica e show. RTL 102.5 sarà presente alle 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà adall’1 al 5 febbraio. La prima radiovisione d’Italia sarà in diretta dalla vetrina dello store OVS in Corso Matteotti, accanto al Teatro Ariston. RTL 102.5 e Radio Zeta seguiranno in diretta il Festival diin radiovisione, in streaming su RTL 102.5 PLAY (https://play.rtl.it/) e su tutti i profili social: interviste, foto, video, curiosità ed indiscrezioni sulla manifestazione canora più attesa dell’anno. La diretta dainizierà su Rtl 102.5 con “Non Stop News”: Enrico Galletti sarà in collegamento dalla città dei fiori per dare tutti gli aggiornamenti sul festival. E nel corso de “La famiglia giù al nord” condotto da Sara Calogiuri, Emanuele Carocci e Jennifer Pressman ci penserà Massimo ...

Advertising

Lopinionista : Cristiano Malgioglio conduce 'Finalmente Sanremo' su Rtl 102.5 - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Cristiano Malgioglio - Dolceamaro (feat. Barbara d’Urso) - tranviadeseo : Non pure la 'lupa', anche lei come Aletta laureata in Scienze Rosmelline all'università 'Cristiano Malgioglio' di R… - NEG_Zone : Nei sottotitoli del sorteggio dell'#Eurovision, Cristiano Malgioglio diventa Christy Animal Jolly ?? - turntoconor : RT @tvblogit: Eurovision Song Contest 2022, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio di nuovo insieme per la finale -