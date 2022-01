Continua la maledizione del quinto  scrutinio | nessuno eletto al Quirinale

Leggi su agi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Sarà un caso, ovviamente, ma nei corridoi del Transatlantico qualcuno guarda anche alla cabala e studiando i precedenti gli habituee lo avevano fatto notare: mai nessun presidente della Repubblica è statoal quinto. Quello che si è consumato oggi è l'ennesima occasione in cui, superata la quarta votazione, bisogna attendere almeno la sesta per avere il nuovo Capo dello Stato. Fu proprio il primo Giorgio Napolitano a dover aspettare il sestoper superare il quorum necessario e salire al. Ben più pazienza dovettero esercitare Antonio Segni (9 scrutini), Giuseppe Saragat (ben 21), Giovanni Leone (il record di 23), Sandro Pertini (alla 16' votazione) e Oscar Luigi Scalfaro (16 votazioni anche per lui). Quanto ai giorni impegnati nelle votazioni, ...