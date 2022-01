Cobolli Gigli: «I ristori devono andare solo ai club virtuosi come Atalanta e Napoli» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Su Il Giornale un’intervista a Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, della quale è ancora un azionista. Commenta l’acquisto di Vlahovic da parte del club bianconero: dal punto di vista economico-finanziario è un’operazione che sarebbe stata da sconsigliare, dice, ma in termini calcistici è una scelta coraggiosa, un rischio calcolato. Sul mondo del calcio che chiede ristori al governo: «I ristori devono andare ad altre categorie prima che al calcio. E devono eventualmente premiare quei club che adottano già un modello virtuoso con una sana amministrazione». Fa i nomi, spiegando a chi si riferisce: «All’Atalanta, per fare un esempio, al Napoli: entrambi hanno avuto ottimi risultati sul ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Su Il Giornale un’intervista a Giovanni, ex presidente della Juventus, della quale è ancora un azionista. Commenta l’acquisto di Vlahovic da parte delbianconero: dal punto di vista economico-finanziario è un’operazione che sarebbe stata da sconsigliare, dice, ma in termini calcistici è una scelta coraggiosa, un rischio calcolato. Sul mondo del calcio che chiedeal governo: «Iad altre categorie prima che al calcio. Eeventualmente premiare queiche adottano già un modello virtuoso con una sana amministrazione». Fa i nomi, spiegando a chi si riferisce: «All’, per fare un esempio, al: entrambi hanno avuto ottimi risultati sul ...

