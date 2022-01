Bimbo con trauma cranico, condizioni restano gravi: in corso le indagini per chiarire le cause (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – restano stazionarie e gravi le condizioni del Bimbo di quattro mesi di Benevento ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale “Santobono” di Napoli per un trauma cranico, una vicenda sulla quale la Procura sannita ha aperto un’inchiesta. I carabinieri del comando provinciale di Benevento, che indagano sull’accaduto, hanno ascoltato i giovani genitori del Bimbo, che hanno anche una figlia più grande, e altre persone della famiglia. Nessuno avrebbe saputo fornire spiegazioni all’accaduto. Si è in attesa dei risultati della perizia medico legale disposta dagli inquirenti. Il piccolo era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Benevento lo scorso 16 gennaio. Dopo alcuni giorni era stato dimesso per essere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –stazionarie eledeldi quattro mesi di Benevento ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale “Santobono” di Napoli per un, una vicenda sulla quale la Procura sannita ha aperto un’inchiesta. I carabinieri del comando provinciale di Benevento, che indagano sull’accaduto, hanno ascoltato i giovani genitori del, che hanno anche una figlia più grande, e altre persone della famiglia. Nessuno avrebbe saputo fornire spiegazioni all’accaduto. Si è in attesa dei risultati della perizia medico legale disposta dagli inquirenti. Il piccolo era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Benevento lo s16 gennaio. Dopo alcuni giorni era stato dimesso per essere ...

