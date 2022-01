Bertolucci: "Nel calcio si parla di rischio default e poi vedo cifre incredibili. Commissioni per gli agenti? Il problema è chi gliele paga. ... (Di venerdì 28 gennaio 2022) E successivamente leggo cifre incredibili. Commissioni per gli agenti? Il problema è chi gliele paga. Milan? Mai vista una tifoseria che si piange addosso come quella rossonera. Negli ultimi due anni ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) E successivamente leggoper gli? Ilè chi. Milan? Mai vista una tifoseria che si piange addosso come quella rossonera. Negli ultimi due anni ...

Advertising

OptaPaolo : 2 - Matteo #Berrettini e Jannik #Sinner diventano la seconda coppia di tennisti italiani in grado di raggiungere i… - 100x100Napoli : Bertolucci: “Nel calcio si parla di rischio default e poi vedo cifre incredibili. Commissioni per gli agenti? Il pr… - gazzettanapoli : SuperNews ha intervistato Paolo Bertolucci, grande protagonista e vincitore della Coppa Davis insieme al team itali… - Giovann14793883 : RT @48Tgfj: Criscitiello deride Berrettini in TV, Bertolucci sdegnato: “La spocchia di un direttore, vergogna!” - 48Tgfj : Criscitiello deride Berrettini in TV, Bertolucci sdegnato: “La spocchia di un direttore, vergogna!”… -