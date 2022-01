ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2022 | DOC (28,5%) TRIPLICA L’AGENZIA DEI BUGIARDI (8,7%), HARRY POTTER (6,7%), DEL DEBBIO (6,5%) VS FORMIGLI (5,2%), VID (17,3%), P5 (15,3%), GEO (11,2%) (Di venerdì 28 gennaio 2022) ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1159 19.65UnoMattina – 1043 16.70Storie Italiane – 1023 16.42Tg1 Giornata della Memoria – 875 11.39Tg1 Speciale – 1452 11.59Tg1 – Tg1 Speciale – xOggi è un Altro Giorno – non in ondaParadiso delle Signore (16.00) – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – 2111 16.80Vita in Diretta – 2505 17.30L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti (R) – xDoc: Nelle Tue Mani – 6427 28.50 x x xPorta a Porta Speciale – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1248 20.83Mattino 5 News – 1152 18.55Mattino 5 News – 1081 17.39Forum – 1716 18.31Tg5 – 2968 20.93Beautiful – 2617 17.51Una Vita – 2397 16.52UeD – 2818 21.31 + 2423 20.40Amici + GF Vip – 2083 17.49 + 1904 16.06Love is in the Air – 1711 13.90Pres. ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 28 gennaio 2022)TV 27· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1159 19.65UnoMattina – 1043 16.70Storie Italiane – 1023 16.42Tg1 Giornata della Memoria – 875 11.39Tg1 Speciale – 1452 11.59Tg1 – Tg1 Speciale – xOggi è un Altro Giorno – non in ondaParadiso delle Signore (16.00) – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – 2111 16.80Vita in Diretta – 2505 17.30L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti (R) – xDoc: Nelle Tue Mani – 6427 28.50 x x xPorta a Porta Speciale – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1248 20.83Mattino 5 News – 1152 18.55Mattino 5 News – 1081 17.39Forum – 1716 18.31Tg5 – 2968 20.93Beautiful – 2617 17.51Una Vita – 2397 16.52UeD – 2818 21.31 + 2423 20.40Amici + GF Vip – 2083 17.49 + 1904 16.06Love is in the Air – 1711 13.90Pres. ...

