Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 27 GENNAIOORE 1735 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI INTENSIFICANDO IL TRAFFICO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E IL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA ...