Una ripresa fragile come il vetro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel post pandemia, questo settore come quello della ceramica hanno fatto il pieno di ordinativi. Ma l'esplosione nei costi dell'energia fa deragliare i conti e perdere importanti quote di mercato. Sono due settori di punta del made in Italy, vanno a gonfie vele sui mercati internazionali e occupano decine di migliaia di lavoratori ma hanno una sola colpa: sono «energivori». E di questi tempi, per gli ortodossi della transizione ecologica, equivale quasi a essere i killer del pianeta. Per prosperare hanno bisogno di tanta energia, che non può essere soddisfatta dalle alternative al gas. Stiamo parlando dell'industria del vetro e della ceramica che da mesi sono nella paradossale situazione di avere una valanga di ordinativi ma di non riuscire a far quadrare i bilanci con il rischio di dover tagliare posti di lavoro. Il motivo è l'inarrestabile corsa del ...

