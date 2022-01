Traffico Roma del 27-01-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022) non molto ilregistrato sulle strade della capitale brevi rallentamenti sono segnalati sulla via Pontina all'altezza dei Castelli decima direzione è Ora si tratta di lavori in corso nulla da segnalare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari a San Paolo per un incidente avvenuto in via Tullio Levi Civita si è resa necessaria la chiusura temporanea di viale di San Paolo Direzione Lungotevere è chiusa per lavori della Fosso di Bravetta tra via dei Matteini e via degli Amodei all'Eur alle 14 in programma una manifestazione in viale Europa possibili rallentamenti in tutta la zona circostante