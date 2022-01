Sesso, storia di una convivenza poliamorosa non binary (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella rubrica Sex Lives, GQ parla con le persone di Sesso e dell'evoluzione della loro vita sessuale. Questa settimana c'è la storia di Roman, 36 anni, di Nashville nel Tennessee.Il mio primo incontro con il Sesso è stato attraverso i softcore di Cinemax perché mio padre si abbonava a tutti i canali di film esistenti nell’offerta della nota emittente statunitense via cavo di proprietà della WarnerMedia. Il soggiorno e ogni altra stanza della casa erano collegate, perfino il bagno e la cucina, oltre alle camere da letto. Perché mio padre scegliesse di guardare quella roba nel nostro salotto, non l’ho mai capito. Stava sveglio davanti alla TV finché si addormentava e io, comunque, tornavo a casa dopo. Mi piaceva rimanere alzato di notte, specialmente durante l’estate, un’abitudine che ho preso fin da quando frequentavo la seconda o terza ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella rubrica Sex Lives, GQ parla con le persone die dell'evoluzione della loro vita sessuale. Questa settimana c'è ladi Roman, 36 anni, di Nashville nel Tennessee.Il mio primo incontro con ilè stato attraverso i softcore di Cinemax perché mio padre si abbonava a tutti i canali di film esistenti nell’offerta della nota emittente statunitense via cavo di proprietà della WarnerMedia. Il soggiorno e ogni altra stanza della casa erano collegate, perfino il bagno e la cucina, oltre alle camere da letto. Perché mio padre scegliesse di guardare quella roba nel nostro salotto, non l’ho mai capito. Stava sveglio davanti alla TV finché si addormentava e io, comunque, tornavo a casa dopo. Mi piaceva rimanere alzato di notte, specialmente durante l’estate, un’abitudine che ho preso fin da quando frequentavo la seconda o terza ...

