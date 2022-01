“Se non ci fosse lei…”: Sonia Bruganelli confessa tutto, ormai la verità sta venendo a galla (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’opinionista Sonia Bruganelli vuota il sacco e confessa il motivo di una delle sue scelte nel corso del GF Vip: ecco tutti i dettagli. Sonia Bruganelli al Gf Vip (screenshot YouTube)Sonia Bruganelli, opinionista al GF Vip, ha rivelato i motivi di una sua scelta ricorrente che ha incuriosito molto il pubblico nelle ultime settimane. I telespettatori, infatti, si sono chiesti come mai, quando si trattava di rendere immune un concorrente, la sua scelta ricadesse (quasi) sempre sulla stessa persona: Soleil Sorge.Sonia, dunque, ha deciso di vuotare il sacco e confessare i motivi che l’hanno spinta a muoversi in questa direzione. Sonia confessa una volta per tutte, ecco qual è la ... Leggi su specialmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’opinionistavuota il sacco eil motivo di una delle sue scelte nel corso del GF Vip: ecco tutti i dettagli.al Gf Vip (screenshot YouTube), opinionista al GF Vip, ha rivelato i motivi di una sua scelta ricorrente che ha incuriosito molto il pubblico nelle ultime settimane. I telespettatori, infatti, si sono chiesti come mai, quando si trattava di rendere immune un concorrente, la sua scelta ricadesse (quasi) sempre sulla stessa persona: Soleil Sorge., dunque, ha deciso di vuotare il sacco ere i motivi che l’hanno spinta a muoversi in questa direzione.una volta per tutte, ecco qual è la ...

Advertising

DSantanche : Il presidente democratico degli Stati Uniti #Biden insulta un giornalista di #FoxNews. Silenzio tombale dei media p… - fanpage : 'A garanzia del governo non verrà votato come capo di Stato, ma lascerebbe l’esecutivo se non fosse eletto: davvero… - lucasofri : C’è un nome che la coalizione sta tenendo nascosto, di alto profilo ma non inviso alla maggioranza e che promette d… - Bepy83 : RT @solo_Vale_: 'L'istruzione non è memorizzare che Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei. L'istruzione è capire come è stato possibile che m… - stivgma_s : Se non fosse che il festival costa 300€ ?????????? -