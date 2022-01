Sagittario (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un antico proverbio dice: “Tutte le cose buone arrivano a chi sa aspettare”. Ne esiste anche una variante di autore sconosciuto (spesso attribuita erroneamente ad Abraham Lincoln): “Le cose arrivano a chi sa aspettare, ma solo quelle lasciate... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un antico proverbio dice: “Tutte le cose buone arrivano a chi sa aspettare”. Ne esiste anche una variante di autore sconosciuto (spesso attribuita erroneamente ad Abraham Lincoln): “Le cose arrivano a chi sa aspettare, ma solo quelle lasciate... Leggi

Advertising

antropovera : Essere estroversa, impulsiva e soprattutto sagittario mi crea solo dei disagi ed episodi imbarazzanti dove vorrei s… - grondoamore : Questa è del sagittario mi ci gioco le palle - ___livia95___ : Lei aveva 14 anni e lui 12. Lei è del cancro e lui del sagittario. - ___livia95___ : Beh, l'ho conosciuto a New York attraverso alcuni amici dell'arte, e poi l'ho visto anche mentre ero qui fuori. Mol… - timeisdanciing : Venere in sagittario più questo aspetto non poteva non farmi una zitella a vita e la gente ancora mi chiede perché… -