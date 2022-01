Quirinale | spuntano le ' vedette' in caccia dei franchi tiratori

Advertising

SkyTG24 : Quirinale, non solo meme: su Mattarella spuntano i santini - callmefree1 : Quirinale, spuntano i santini su Mattarella: “Ovunque proteggimi” - Gio53272615 : RT @ImolaOggi: Quirinale, spuntano i santini su Mattarella: 'Ovunque proteggimi' - shiwasekitai : RT @globalistIT: Qualche retroscena - globalistIT : Qualche retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale spuntano

, la partita a scacchi è ancora lunga. E nel frattempo scatta il marcamento a uomo. Con l'abbassamento del quorum a 505 i partiti passano alle contromosse. Ed è caccia al franco tiratore, con ...In queste ore si è tenuta la quarta votazione per il nuovo Presidente della Repubblica , ancora una volta all'insegna della fumata nera. Tra i nomi più votatiquelli di Sergio Mattarella, di Sabino Cassese e del magistrato Nino Di Matteo , nome proposto con forza da alcuni deputati e senatori ex Movimento 5 Stelle. Vediamo insieme il curriculum ...Candidati, papabili, rose che sfioriscono: ogni giorno si rimescolano le carte nella corsa per l’elezione al Colle del 13° presidente ...Vedette parlamentari: deputati appostati in cima all’emiciclo, per calcolare quanto tempo ci mettono i colleghi a votare: così si capisce che non ha voltato scheda bianca ...