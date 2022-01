Quirinale, il quarto scrutinio è un’altra fumata nera: 166 i voti per Mattarella (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Corsa al Quirinale, nuova fumata nera al quarto scrutinio dove il quorum per eleggere il presidente della Repubblica era fissato nella maggioranza assoluta del plenum, pari a 505 voti. Il centrodestra aveva annunciato l’astensione mentre M5S, Pd e Leu scheda bianca. Aumentano i voti per Sergio Mattarella. Il capo dello Stato passa dai 125 di ieri ai 166 di oggi. 56 le preferenze per il pm Nino Di Matteo, indicato dai parlamentari ex M5S de l’Alternativa al posto di Paolo Maddalena. Pier Ferdinando Casini, che ieri aveva raccolto 52 voti, oggi, con i delegati del centrodestra che si sono astenuti, si ferma a 3. Due altri papabili per il Quirinale indicati nelle ultime ore, vale a dire Elisabetta Belloni e Sabino ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Corsa al, nuovaaldove il quorum per eleggere il presidente della Repubblica era fissato nella maggioranza assoluta del plenum, pari a 505. Il centrodestra aveva annunciato l’astensione mentre M5S, Pd e Leu scheda bianca. Aumentano iper Sergio. Il capo dello Stato passa dai 125 di ieri ai 166 di oggi. 56 le preferenze per il pm Nino Di Matteo, indicato dai parlamentari ex M5S de l’Alternativa al posto di Paolo Maddalena. Pier Ferdinando Casini, che ieri aveva raccolto 52, oggi, con i delegati del centrodestra che si sono astenuti, si ferma a 3. Due altri papabili per ilindicati nelle ultime ore, vale a dire Elisabetta Belloni e Sabino ...

