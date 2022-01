Milan, sfuma Faivre? Pressing del Lione per il suo acquisto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Romain Faivre, accostato negli ultimi mesi al Milan, potrebbe proseguire la sua carriera ancora in Ligue 1: il punto Romain Faivre, accostato negli ulti mesi al Milan, potrebbe proseguire la sua carriera ancora in Ligue 1. Secondo la stampa francese può lasciare il Brest in questi ultimi giorni di mercato invernale: è in trattativa col Lione. Che a sua volta rischia di perdere il centrocampista brasiliano Bruno Guimaraes, sul taccuino della Juventus ed entrato prepotentemente nel mirino del Newcastle. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Romain, accostato negli ultimi mesi al, potrebbe proseguire la sua carriera ancora in Ligue 1: il punto Romain, accostato negli ulti mesi al, potrebbe proseguire la sua carriera ancora in Ligue 1. Secondo la stampa francese può lasciare il Brest in questi ultimi giorni di mercato invernale: è in trattativa col. Che a sua volta rischia di perdere il centrocampista brasiliano Bruno Guimaraes, sul taccuino della Juventus ed entrato prepotentemente nel mirino del Newcastle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

