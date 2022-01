L’auto elettrica resta in carica: distrutti dalle fiamme due veicoli e l’intero capannone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momenti di paura questa mattina poco prima dell’alba a Monte San Biagio, in provincia di Latina, dove un’intero capannone è rimasto distrutto a seguito di un incendio. Completamente distrutte anche le due auto che erano parcheggiate all’interno del capannone. Lascia L’auto in carica: distrutti due veicoli e l’intero capannone E’ successo intorno alle ore 5:00, in località Cornacchia-Valle Marina. Ad accorgersi delle fiamme alte un commerciante, proprietario dell’abitazione limitrofa al capannone dove erano poste all’interno due auto elettriche. L’uomo, che si era alzato per andare al lavoro, si è accorto che si era sviluppato l’incendio in una delle due auto elettriche, vicino alla batteria che era sotto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momenti di paura questa mattina poco prima dell’alba a Monte San Biagio, in provincia di Latina, dove un’interoè rimasto distrutto a seguito di un incendio. Completamente distrutte anche le due auto che erano parcheggiate all’interno del. LasciaindueE’ successo intorno alle ore 5:00, in località Cornacchia-Valle Marina. Ad accorgersi dellealte un commerciante, proprietario dell’abitazione limitrofa aldove erano poste all’interno due auto elettriche. L’uomo, che si era alzato per andare al lavoro, si è accorto che si era sviluppato l’incendio in una delle due auto elettriche, vicino alla batteria che era sotto ...

