Giorni della Merla a rischio, torna gelo artico: da quando e dove (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Giorni della Merla a rischio con l’arrivo di una nuova ondata di freddo. Da varie settimane un grosso campo di alta pressione oceanico, l’anticiclone delle Azzorre, comanda il tempo sul Vecchio Continente. L’alta pressione riuscirà a proteggere l’Italia anche per gran parte del weekend in cui avranno inizio i tre Giorni della Merla, dopo di che dovrebbe subire un temporaneo indebolimento. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it avvisa che fino a domenica 30 gennaio il tempo non subirà grossi scossoni salvo per un rapido peggioramento venerdì sera sul medio e basso Adriatico dove l’afflusso di aria più fredda provocherà qualche precipitazione sparsa, nevosa anche sotto i 1000 m. La vera svolta avverrà nel corso di lunedì ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –con l’arrivo di una nuova ondata di freddo. Da varie settimane un grosso campo di alta pressione oceanico, l’anticiclone delle Azzorre, comanda il tempo sul Vecchio Continente. L’alta pressione riuscirà a proteggere l’Italia anche per gran parte del weekend in cui avranno inizio i tre, dopo di che dovrebbe subire un temporaneo indebolimento. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it avvisa che fino a domenica 30 gennaio il tempo non subirà grossi scossoni salvo per un rapido peggioramento venerdì sera sul medio e basso Adriaticol’afflusso di aria più fredda provocherà qualche precipitazione sparsa, nevosa anche sotto i 1000 m. La vera svolta avverrà nel corso di lunedì ...

Advertising

ladyonorato : Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie… - CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - Tony_Skid : RT @FmMosca: DA QUANTO SI LEGGE ??#Terzedosi finiscono in ospedale ??Non VAX superano il COVID con 5 giorni d’influenza. ??#Guariti non si… - gaetano_staiano : RT @lasoncini: i dieci giorni di votazioni che elessero Pertini volarono non solo per me che ero all'asilo e non sapevo cosa fosse una repu… -