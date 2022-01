Erling Haaland: “Ci mancano i tifosi. Giusto premiare Lewandowski” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Ci mancano i tifosi qui in Germania. In Inghilterra gli stadi sono pieni. Se guardi in tv il calcio inglese, lo vedi che è più emozionante. Il gioco stesso è più ‘intenso’. Non è una bella situazione. Come ho detto: i tifosi mi mancano. Quest’anno ho giocato delle partite in cui c’erano quindicimila spettatori. Ed è stato bello. E allora penso: immagina se ce ne fossero altri 35mila…Che posso dire? Speriamo tornino presto e che siano sempre di più“. Lo ha detto l’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, in un’intervista rilasciata a Sky Sport Germania e a Espn. E sugli aspetti da migliorare: “Tutti, anche in fase di realizzazione. Posso diventare più veloce e più forte fisicamente – le sue parole riportate dal sito di Sky Sport -. Per farlo non devo avere infortuni. Il mio ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Ciqui in Germania. In Inghilterra gli stadi sono pieni. Se guardi in tv il calcio inglese, lo vedi che è più emozionante. Il gioco stesso è più ‘intenso’. Non è una bella situazione. Come ho detto: imi. Quest’anno ho giocato delle partite in cui c’erano quindicimila spettatori. Ed è stato bello. E allora penso: immagina se ce ne fossero altri 35mila…Che posso dire? Speriamo tornino presto e che siano sempre di più“. Lo ha detto l’attaccante del Borussia Dortmund,, in un’intervista rilasciata a Sky Sport Germania e a Espn. E sugli aspetti da migliorare: “Tutti, anche in fase di realizzazione. Posso diventare più veloce e più forte fisicamente – le sue parole riportate dal sito di Sky Sport -. Per farlo non devo avere infortuni. Il mio ...

