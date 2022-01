Ema Ue autorizza pillola anti-Covid di Pfizer

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha annunciato di aver approvato ladi, commercializzata con il nome di Paxlovid, che diventa così il primo farmacovirale assunto per via orale a essereto nell'Unione europea. "Il comitato dell'Ema per i medicinali per uso umano (Chmp) ha raccomandato la concessione di un'zione all'immissione in commercio condizionata per il medicinalevirale Paxlovid assunto per via orale", ha affermato il regolatore europeo. L'Ema ha raccomandato di "re Paxlovid per il trattamento del-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad aumentato rischio che la malattia diventi ...