Elodie spiega per quale motivo è finita la sua relazione con Marracash (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella vita di Elodie per il momento non c’è posto per l’amore: dopo la fine della storia con il rapper Marracash, giunta al capolinea lo scorso ottobre e il flirt con Davide Rossi dello scorso novembre, la cantante attraverso le pagine di Grazia ha confessato di essere single e di stare bene così: Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia. Nessun riferimento dunque, a un nuovo ipotetico fidanzato, né tantomeno al modello Davide Rossi, con il quale la cantante era stata fotografata pochi mesi fa dal settimanale Chi, mentre i due erano intenti a scambiarsi baci appassionati. La conoscenza con il modello, però, stando alle parole di Elodie, sembra essere già giunta al capolinea, oppure al ... Leggi su isaechia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella vita diper il momento non c’è posto per l’amore: dopo la fine della storia con il rapper, giunta al capolinea lo scorso ottobre e il flirt con Davide Rossi dello scorso novembre, la cantante attraverso le pagine di Grazia ha confessato di essere single e di stare bene così: Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia. Nessun riferimento dunque, a un nuovo ipotetico fidanzato, né tantomeno al modello Davide Rossi, con illa cantante era stata fotografata pochi mesi fa dal settimanale Chi, mentre i due erano intenti a scambiarsi baci appassionati. La conoscenza con il modello, però, stando alle parole di, sembra essere già giunta al capolinea, oppure al ...

