Daemon X Machina è ora gratis su Epic Store! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Daemon X Machina, uno sparatutto in terza persona con i mecha Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store Daemon X Machina, uno sparatutto in terza persona con i mecha. Correte a riscattare Daemon X Machina su Epic Store! Daemon X Machina è ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa settimana sull’Games Store potrete trovare, uno sparatutto in terza persona con i mecha Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games Store. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’Store, uno sparatutto in terza persona con i mecha. Correte a riscattaresuè ...

Advertising

tuttoteKit : Daemon X Machina è ora gratis su Epic Store! #DaemonXMachina #EpicGames #EpicGamesStore #Marvelous #NintendoSwitch… - Tech_Gaming_it : Daemon X Machina GRATIS nell'Epic Games Store, il prossimo gioco sarà Yooka - Laylee and the Impossible Lair - giochiscontati : Nuovo gioco gratuito da riscattare! #DaemonXmachina #Gratis #Free #EpicStore #EpicGames - svarioken : ?? Su store Epic, DAEMON X MACHINA in regalo! • - GamingTalker : Daemon X Machina è gratis da oggi su Epic Games Store -