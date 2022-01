AS Roma, per il mercato spunta l’ex Inter Icardi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – La Roma, con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho, si è resa protagonista di un mercato estivo di assoluto livello, confermando le ambizioni di vertice anche nella prima fase del calciomercato di gennaio, con gli arrivi di Ainsley Maitland-Nailes in difesa e Sergio Oliveira in mezzo al campo. Per rendere ancora più completa la rosa a disposizione dello Special One, la dirigenza giallorossa punta a un rinforzo anche nel reparto avanzato, e secondo gli esperti SNAI il favorito numero uno per un approdo nella capitale è il centravanti del PSG Mauro Icardi, in quota a 6. l’ex capitano dell’Inter sembra da tempo fuori dal progetto parigino e il ritorno in Italia, un campionato dove ha dimostrato negli anni di segnare con grande continuità, potrebbe regalare in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)– La, con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho, si è resa protagonista di unestivo di assoluto livello, confermando le ambizioni di vertice anche nella prima fase del calciodi gennaio, con gli arrivi di Ainsley Maitland-Nailes in difesa e Sergio Oliveira in mezzo al campo. Per rendere ancora più completa la rosa a disposizione dello Special One, la dirigenza giallorossa punta a un rinforzo anche nel reparto avanzato, e secondo gli esperti SNAI il favorito numero uno per un approdo nella capitale è il centravanti del PSG Mauro, in quota a 6.capitano dell’sembra da tempo fuori dal progetto parigino e il ritorno in Italia, un campionato dove ha dimostrato negli anni di segnare con grande continuità, potrebbe regalare in ...

