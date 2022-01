Trussardi-Hunziker | Feltri commenta la loro separazione | fu lui a presentarli 10 anni fa

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - giadinagrisu : RT @tempoweb: Anche #Feltri parla della crisi tra #michellehunziker e #Trussardi 'Neppure io...' ?? - infoitcultura : Hunziker e Trussardi: cosa pensa Aurora Ramazzotti della separazione - tweetnewsit : Michelle Hunziker scoppia a piangere nel suo primo compleanno da single. Poi le prime parole sui social ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Trussardi Hunziker

C'è già un'altra donna accanto a Tomasodopo l'addio a Michelle ...Tra Tomasoe Michelleè finita. La notizia del divorzio, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è sulla bocca di tutti e si va a caccia del gossip. A poco è servito un comunicato congiuto ...E’ ovvio che adesso si dica di tutto e di più sull’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e che saltino fuori anche i rapporti familiari, l’inevitabile dispiacere di Aurora Ramazzotti. Aury no ...Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è finita. La notizia del divorzio, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è sulla bocca di tutti e si va a caccia del gossip. A ...