Talebani a Oslo Cosa non va nei dialoghi con l’Occidente

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con l’inizio del nuovo anno, la Norvegia ha assunto la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Regno è sempre stato portabandiera della pace, del progresso, dell’uguaglianza e dell’inclusione ed è anche sede del premio Nobel per la pace, considerato il più importante riconoscimento mondiale. Anche per questo la convocazione di un incontro formale con una delegazione talebana da parte dei norvegesi appare una mossa estremamente confusa, che crea segnali contrastanti. Il tutto, nonostante abbiano sottolineato che l’incontro non rappresenti un riconoscimento del regime. La Norvegia ha convocato questo incontro a, con tutte le maggiori potenze occidentali rappresentate, con l’obiettivo di discutere degli aiuti umanitari da fornire agli afgani sotto il controllo di un gruppo terroristico che punta alla repressione delle minoranze, delle ...

... per rompere il ghiaccio con il governo afghano a sei mesi dalla presa del potere dei. Il ... Ad, in Norvegia, in questi giorni, il primo negoziato europeo con i rappresentanti del governo ...che in questi giorni hanno partecipato ai primi colloqui in Europa con i Paesi occidentali e la società civile afghana, tenutisi a, "sono stati seri e sinceri". Lo ha detto il premier ...Parole pronunciate a margine dei colloqui, che si stanno svolgendo da ieri, lunedì 24 gennaio, a Oslo, fra i diplomatici occidentali e i rappresentanti del governo dei talebani in Afghanistan su come ...La location è un hotel a 4 stelle su una collina alle porte di Oslo, in Norvegia: è qui che da ieri sono iniziati i colloqui tra la delegazione talebana e i rappresentanti di Unione Europea, Stati Uni ...