Striscia la notizia | l’inchiesta di Moreno Morello | anticipazioni 26 gennaio

A Striscia la notizia questa sera prosegue l'inchiesta di Moreno Morello: anticipazioni 26 gennaio Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) prosegue l'inchiesta di Moreno Morello sui green pass validi e di persone reali che circolano in rete. Dopo l'assurdo caso che ha coinvolto Amazon (vedi servizio), con il gigante dell'e-commerce costretto a rimuovere un prodotto in cui compariva una certificazione valida e scansionabile, l'inviato di Striscia documenta come anche su decine di siti di giornali e di amministrazioni comunali appaiano foto di green pass che – una volta inquadrati e scaricati – risulterebbero in piena regola.

