Shilpa Shetty assolta: 15 anni di persecuzioni per essere stata baciata da Richard Gere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Galeotto fu il bacio. Ma a rischiare pene severissime e a "pagarne" il conto (psicologicamente parlando e non solo) è stata esclusivamente lei. Una storia allucinante che finalmente ha trovato il punto di svolta. L'attrice di Bollywood Shilpa Shetty è stata scagionata dall'accusa di oscenità e indecenza per essere stata baciata da Richard Gere durante una raccolta di fondi per l'Aids 15 anni fa.

