Scoperto l’uomo che trucca Sanremo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)il trucco c’è La Stampa, pagina 32, di Giulia Di Leo. «L’ho vista camminare verso il camerino, era bellissima. Mi sono ricordato di quando, da ragazzino, la ammiravo per i suoi look. Anche se non l’ho maita, per me è sempre stata una grande fonte di ispirazione». È il 2001, quando Paolo Demaria debutta cometore personale al Festival dicondotto da Raffaella Carrà. Fino a quel momento, per sette anni, aveva lavorato nel backstage, approdando alla Città dei Fiori dalle colline del Monferrato. Un po’ di gavetta e poi la svolta con Carlotta, 22 anni fa in gara tra i Giovani con Promessa. Dietro le quinte, mentre Demaria le sistemava il trucco, la Carrà aveva parlato con lei rassicurandola per l’ingresso sul palco. «L’ho ascoltata per qualche minuto. Le ha spiegato come si scendono le scale. ...