Rinvio Aggiornamento Gps, Sasso Contrario: Duro Colpo per Moltissimi Docenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, critica duramente l’ipotesi del Rinvio dell’Aggiornamento delle Gps. “Rinviare al 2023 l’Aggiornamento delle graduatorie per le supplenze degli insegnanti, previsto per quest’anno, sarebbe un Duro ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano, critica duramente l’ipotesi deldell’delle Gps. “Rinviare al 2023 l’delle graduatorie per le supplenze degli insegnanti, previsto per quest’anno, sarebbe un...

