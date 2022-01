Quirinale, ecco cosa diceva Elisabetta Casellati nel 2011 su Berlusconi e il caso Ruby (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nome di Elisabetta Casellati - presidente del Senato - è tra quelli spesi in queste ore per la successione a Sergio Mattarella al Quirinale. Per questo motivo è tornata virale sui social un'intervista concessa l'11 aprile 2011 da Casellati a Otto e Mezzo a difesa di Silvio Berlusconi, all'epoca al centro dello scandalo Ruby. "Quando Berlusconi ha incontrato Mubarak prima di questo episodio pare che sia venuto fuori da alcune testimonianze che proprio nell’incontro Mubarak aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale", afferma la presidente del Senato commentando la famosa telefonata alla questura di Milano per chiedere il rilascio di Ruby. "Il centrodestra la vorrebbe al Quirinale", commentano sui ... Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nome di- presidente del Senato - è tra quelli spesi in queste ore per la successione a Sergio Mattarella al. Per questo motivo è tornata virale sui social un'intervista concessa l'11 apriledaa Otto e Mezzo a difesa di Silvio, all'epoca al centro dello scandalo. "Quandoha incontrato Mubarak prima di questo episodio pare che sia venuto fuori da alcune testimonianze che proprio nell’incontro Mubarak aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale", afferma la presidente del Senato commentando la famosa telefonata alla questura di Milano per chiedere il rilascio di. "Il centrodestra la vorrebbe al", commentano sui ...

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 4a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - eziomauro : Quirinale, ecco cosa diceva Elisabetta Casellati nel 2011 su Berlusconi e il caso Ruby - laremi_guido : RT @laremi_guido: Ecco dove sono finiti gli 'scoiattoli' cuciti da #Sgarbi per conto di #Berlusconi... #Casellati #MaratonaQuirinale #mara… - angiuoniluigi : RT @tempoweb: ?? #Quirinale infilzato un candidato all'ora ?? A sinistra è #schedabianca, troppo divisi per un nome ?? #Covid la pillola #Pfiz… -