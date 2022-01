Quirinale 2022, Crosetto: “Un onore essere candidato bandiera” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Mi chiami pure presidente, tanto a Roma sono tutti dottori e presidenti…”. Raggiunto al telefono dall’Adnkronos Guido Crosetto sta al gioco e sorride quando gli viene chiesto come ci si sente, per un giorno, nei panni di candidato alla presidenza della Repubblica. Per denunciare e stoppare il ”balletto surreale delle bianche”, Fdi ha lanciato in queste ore l’operazione ‘Guido for president’, chiedendo ai suoi grandi elettori di indicare nella scheda, alla terza votazione per il Colle, il nome dell’ex sottosegretario dei governi Berlusconi e poi fondatore del partito di Giorgia Meloni. Crosetto si fa serio e dice: ”E’ una cosa che mi fa piacere esser stato scelto come nome di bandiera dal partito che ho contribuito a fondare pure essendo fuori dalla politica da anni… Mi ha chiamato Meloni per chiedermi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Mi chiami pure presidente, tanto a Roma sono tutti dottori e presidenti…”. Raggiunto al telefono dall’Adnkronos Guidosta al gioco e sorride quando gli viene chiesto come ci si sente, per un giorno, nei panni dialla presidenza della Repubblica. Per denunciare e stoppare il ”balletto surreale delle bianche”, Fdi ha lanciato in queste ore l’operazione ‘Guido for president’, chiedendo ai suoi grandi elettori di indicare nella scheda, alla terza votazione per il Colle, il nome dell’ex sottosegretario dei governi Berlusconi e poi fondatore del partito di Giorgia Meloni.si fa serio e dice: ”E’ una cosa che mi fa piacere esser stato scelto come nome didal partito che ho contribuito a fondare pure essendo fuori dalla politica da anni… Mi ha chiamato Meloni per chiedermi ...

