Peste suina | Brambilla | “No all’abbattimento indiscriminato”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) No/macellazione indiscriminata dei suini, per prevenire la diffusione del virus della PSA (africana) la cui presenza è stata riscontrata nelle carcasse di cinghiali tra la Liguria e il Piemonte. In un’interrogazione ai ministri della Salute e delle Politiche agricole, l’on. Michela Vittoria, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, chiede se gli interrogati “non ritengano di dover escludere esplicitamente dalle disposizioni relative alle immediate macellazioni/abbattimenti i suini salvati da macellazione e detenuti da associazioni o i suini detenuti a fini di compagnia non affetti dalla malattia, con la previsione di apposite prescrizioni finalizzate alla prevenzione del contagio”. Per ...