Morto Ozzie il gorilla maschio più anziano del mondo | a settembre aveva avuto il Covid

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lutto allo zoo di Atlanta negli Stati Uniti. E'a 61 anni,, ilpiùdel. Non sono ancora note le cause della morte, malo scorso...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, il gorilla più vecchio del mondo è morto a 61 anni. Ozzie viveva nello zoo di Atlanta dove era arrivato nel 1… - RaiNews : Lo zoo di Atalanta annuncia la morte di Ozzie, il terzo gorilla più anziano del pianeta - LogToGreen : Usa: è morto a 61 anni Ozzie, il gorilla più vecchio del mondo - Deanna_TK : RT @IlPattoTradito: Muore dopo decenni di #cattività #Ozzie il più vecchio gorilla in zoo, un fatto successo dopo pochi giorni dalla morte… - we_ci65 : RT @IlPattoTradito: Muore dopo decenni di #cattività #Ozzie il più vecchio gorilla in zoo, un fatto successo dopo pochi giorni dalla morte… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Ozzie

Lutto allo zoo di Atlanta negli Stati Uniti. E'a 61 anni,, il gorilla maschio più anziano del mondo. Non sono ancora note le cause della morte, malo scorso settembre aveva contratto il coronavirus , probabilmente da un custode ...il gorilla è. L'animale accusava alcuni sintomi già da una settimana. Si indaga sulle cause del decesso Argomenti trattati, il gorilla più anziano al mondo, èLe cause della ...L'annuncio è stato dato dai responsabili dello Zoo di Atlanta, che hanno espresso con messaggi affettuosi tutta la loro tristezza ...Ozzie era l'icona dello zoo di Atlanta ed era voluto bene da tutti. È morto a 61 anni. Il gorilla lascia figli, nipoti e pronipoti ...