Milan, dopo Lazetic avanti su Thiaw: un giovanissimo anche per la difesa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La strategia d'attacco potrebbe diventare anche strategia di difesa: se con Marko Lazetic il Milan prova ad assicurarsi i gol del futuro, con Malick Thiaw prova a rendere sempre più solido il muro ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La strategia d'attacco potrebbe diventarestrategia di: se con Markoilprova ad assicurarsi i gol del futuro, con Malickprova a rendere sempre più solido il muro ...

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - AntoVitiello : Dg #StellaRossa: 'Ieri abbiamo concordato tutto con il #Milan, mi aspetto che #Lazetic negozi le sue condizioni tra… - pisto_gol : Chi ha visto Chelsea-Tottenham-stadio pieno, terreno perfetto, ritmi altissimi e grande tecnica-vedendo Milan-Juve-… - tektronflame : RT @gippu1: Dopo l'acquisto di #Gosens il Milan dovrebbe accelerare per il difensore centrale, solo per il gusto di portare a Milano nel gi… - sportli26181512 : Milan, dopo Lazetic avanti su Thiaw: un giovanissimo anche per la difesa: Milan: avanti su Thiaw, un giovanissimo a… -