Migranti, appello dalla nave Geo Barents con 439 persone salvate: fateci sbarcare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo il no delle autorità di Malta, l'imbarcazione di Medici senza Frontiere chiede all'Italia un porto sicuro. Ora si trova davanti alla costa agrigentina Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo il no delle autorità di Malta, l'imbarcazione di Medici senza Frontiere chiede all'Italia un porto sicuro. Ora si trova davanti alla costa agrigentina

Advertising

AgenziaH : RT @M_RSezione: L’appello per i #migranti: “Vincere i pregiudizi ascoltando le loro storie, davanti non abbiamo numeri o pericolosi invasor… - M_RSezione : L’appello per i #migranti: “Vincere i pregiudizi ascoltando le loro storie, davanti non abbiamo numeri o pericolosi… - occhio_notizie : L'appello del sindaco Martello: 'Non possiamo andare avanti da soli ancora per molto' - FilomenaGallo55 : RT @SalvoCernuzio: #PapaFrancesco per la Giornata Comunicazioni sociali: “Oggi ‘infodemia’, si fatica a rendere credibile e trasparente l’i… - ACiavattella : RT @scalabriniani: P. G. Bentoglio, direttore dell’#UfficioMigrantes di #ReggioCalabria, rilancia l’appello della diocesi e di associazioni… -