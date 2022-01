LIVE Costa d’Avorio-Egitto 0-0 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | si va ai tempi supplementari!

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50che nel finale chiude l’in area ma non riesce a segnare, serviranno isupplementari e in caso i rigori. 94? Finiscono iregolamentari0-0, si va ai92? Giallo per Zizo, fallo su Pépé. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Dentro Gabaski, fuori El Shenawi nell’. 86? Problema fisico dopo l’ultimo miracolo per El Shenawi, serve il portiere di riserva. 84? Grandissima giocata di Zaha, ma El Shenawi sembra insuperabile. 82? Fuori Fathy, dentro Zizo nell’. 80? Dalla distanza ci prova Pépé, respinge il portiere. 78? Tentativo di Haller, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Costa d’Avorio-Egitto 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - #Costa #d’Avorio-Egitto… - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Costa d'Avorio - Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - News24_it : Covid, news. Costa: 'Superare sistema colori, per vaccinati zone rosse senza limiti'. LIVE - Sky Tg24 - infoitsport : LIVE Costa d'Avorio-Egitto, Coppa d'Africa 2022 in DIRETTA: spettacolo tra Elefanti e Faraoni - blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #CIVEGY #TeamCotedIvoire #TeamEgypt big match per i quarti, #Salah contro gli Elefanti!… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Costa

Leggi notizie correlate ? Covid, l'Iss traccia l'identikit di chi non ce la fa: i no vax muoiono più giovani ? Palermo, il post su Facebook: arresto annullato, niente mafia ? Covid,: cambiare ...... il post su Facebook: arresto annullato, niente mafia ? Covid,: cambiare regole per scuole e ... CONTINUA A LEGGERESICILIA Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, ...Coppa d’Africa, Costa d’Avorio ed Egitto si contendono la qualificazione ai quarti di finale nel big match di Douala E’ il match più atteso degli ottavi di finale di Coppa d’Africa quello tra Costa d’ ...Here's what the USMNT needs to do to book at place at the World Cup in November during this set of internationals.