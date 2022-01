L’elezione del Presidente della Repubblica è diventata una bega tra partiti per il governo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci sono riusciti. I partiti ce l’hanno fatta. Hanno trasformato L’elezione del Presidente della Repubblica in una bega tra loro per dettare le regole del nuovo governo. Chi vuole che ci sia un nuovo governo, sia beninteso. I nomi proposti dal centrodestra oggi erano di fatto irricevibili e servivano solo da minaccia per far capire che se vogliono, il Presidente della Repubblica lo votano da solo e il giorno dopo cade il governo e si torna alle urne. Ognuno dei suoi leader ha i suoi obiettivi e sono anche abbastanza chiari. La Meloni ha tutto l’interesse a far saltare il tavolo e ad andare al voto. Forza Italia vuole farla pagare a Draghi per non aver speso nemmeno una parola quando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci sono riusciti. Ice l’hanno fatta. Hanno trasformatodelin unatra loro per dettare le regole del nuovo. Chi vuole che ci sia un nuovo, sia beninteso. I nomi proposti dal centrodestra oggi erano di fatto irricevibili e servivano solo da minaccia per far capire che se vogliono, illo votano da solo e il giorno dopo cade ile si torna alle urne. Ognuno dei suoi leader ha i suoi obiettivi e sono anche abbastanza chiari. La Meloni ha tutto l’interesse a far saltare il tavolo e ad andare al voto. Forza Italia vuole farla pagare a Draghi per non aver speso nemmeno una parola quando ...

Advertising

matteorenzi : In questo scatto del compianto Tiberio Barchielli attendo con il presidente emerito Napolitano l’elezione di Sergio… - silvia_sb_ : Capisco il punto di vista di chi mi risponde “no mai”, ma solo a me fa incavolare che c’è chi vota Amadeus o Albert… - Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - graziellatassi1 : RT @manginobrioches: Ogni sette anni,l'elezione al #Quirinale è una lente d'ingrandimento impietosa sulla pochezza del nostro personale pol… - jeoncl0ud : RT @petricvre: questi commenti trash accompagnati da ?? su una cosa come l’elezione del pdr come se fosse una discussione da bar ve li facc… -