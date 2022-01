Immissioni in ruolo 2022, sono più di 27.000 le cattedre di sostegno vacanti. Si assumerà ancora da GPS? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23: una sferzata ai posti irrimediabilmente vuoti e rimasti tali nonostante il Decreto Sostegni bis trovasse la soluzione in un nuovo concorso straordinario, potrebbe arrivare dai concorsi ordinari, sia per infanzia primaria che secondaria che dovrebbero portare in cattedra i vincitori già a settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022)inanno scolastico/23: una sferzata ai posti irrimediabilmente vuoti e rimasti tali nonostante il Decreto Sostegni bis trovasse la soluzione in un nuovo concorso straordinario, potrebbe arrivare dai concorsi ordinari, sia per infanzia primaria che secondaria che dovrebbero portare in cattedra i vincitori già a settembre. L'articolo .

