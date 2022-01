Il colpo di coda di Omicron, Oms: «I contagi rallentano, ma rischi ancora molto elevati con la variante» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In tutto il mondo rallenta la crescita dei nuovi contagi di Coronavirus – tanto che, solo due giorni fa, si parlava con ottimismo della prospettiva della fine della pandemia in Europa – ma il livello di pericolosità collegato alla variante Omicron resta «molto elevato». A dirlo, nella tarda serata di ieri, l’Organizzazione mondiale della sanità in occasione del suo aggiornamento epidemiologico settimanale sulla pandemia. Il report vede i nuovi contagi superare per la scorsa settimana quota 21 milioni, ovvero il dato su sette giorni più alto dall’inizio della pandemia. Nello specifico «sono stati segnalati oltre 21 milioni di nuovi casi, che rappresentano il numero più alto di casi settimanali registrati dall’inizio della pandemia», scrive l’Oms. E’ un incremento del 5% a fronte di un aumento del 20% ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In tutto il mondo rallenta la crescita dei nuovidi Coronavirus – tanto che, solo due giorni fa, si parlava con ottimismo della prospettiva della fine della pandemia in Europa – ma il livello di pericolosità collegato allaresta «elevato». A dirlo, nella tarda serata di ieri, l’Organizzazione mondiale della sanità in occasione del suo aggiornamento epidemiologico settimanale sulla pandemia. Il report vede i nuovisuperare per la scorsa settimana quota 21 milioni, ovvero il dato su sette giorni più alto dall’inizio della pandemia. Nello specifico «sono stati segnalati oltre 21 milioni di nuovi casi, che rappresentano il numero più alto di casi settimanali registrati dall’inizio della pandemia», scrive l’Oms. E’ un incremento del 5% a fronte di un aumento del 20% ...

